De amerikanske renter oplevede torsdag de største fald siden dagene efter den britiske brexit-afstemning i juli. En del af faldet indtraf efter dansk børslukketid. I asiatisk handel har kurser og renter dog stabiliseret sig.



Fredag morgen i Asien handles den tiårige amerikanske T-bond til en rente på 2,36 pct., hvilket er 2 basispoint højere end ved amerikansk børslukketid torsdag.



Under den amerikanske handelssession faldt renten på papiret næsten 10 basispoint til knap 2,35 pct., hvilket var det største rentefald siden 27. juni. Ved dansk børslukketid torsdag kl. 17 lå renten på papiret i 2,40 pct.



Rentefaldet kom forud for fredagens vigtige månedlige jobrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium. Torsdag fik investorerne et fingerpeg om, at der måske kan blive tale om en skuffelse, idet ADP’s beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked viste en svagere jobskabelse i december end ventet.



ADP-rapporten viste en jobskabelse på 153.000 i december, hvor økonomerne ifølge Bloomberg News i gennemsnit havde ventet en stigning på 175.000 job efter en stigning på 216.000 i november.



Fredagens beskæftigelsesrapport ventes at vise en jobskabelse uden for landbruget på 175.000 og en arbejdsløshed på 4,7 pct., viser estimater fra Bloomberg News.



/ritzau/FINANS