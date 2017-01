Aktier: Trump-kommentar sender Toyota-aktien ned

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,7

Der er en blandet udvikling på de asiatiske børser fredag morgen, hvor udsvingene overordnet set er begrænsede.Ser man på enkeltmarkederne, er en styrket japansk yen med til at presse aktierne i Japan, hvor Toyota er under pres, efter at USA's kommende præsident, Donald Trump, har været på banen med kritik af bilproducentens udbygningsplaner i Mexico.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Det skal du vide om aktiemarkedet fredag Donald Trump var natten til fredag ude med en stor trussel henvendt mod Toyota på det sociale medie Twitter."Toyota siger, at det vil bygge en ny fabrik i Baja, Mexico, for at bygge Corolla-biler til USA. Glem det! Byg en fabrik i USA eller betal store toldafgifter," skriver USA's kommende præsident, der flytter ind i Det Hvide Hus 20. januar.Kommentaren kommer, i forlængelse af at bilproducenten Ford tidligere i denne uge droppede planer om at bygge en fabrik i Mexico for i stedet at investere i USA.Toyota skriver i en meddelelse, at det med 22 mia. dollar i direkte investeringer i USA inklusive ti fabrikker og 136.000 ansatte ser frem til at arbejde sammen med Trump-administrationen.Samtidig gør bilproducenten opmærksom på, at fabrikken ikke skal ligge i Baja, som Trump skriver, men derimod i Guanajuato.På aktiemarkedet falder Toyota-aktien med 1,9 pct., mens det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, dykker 0,3 pct., og Topix-indekset falder 0,4 pct.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,2 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar styrkes let inden jobrapport



TABELIndeksværdi kl. 06.15./ritzau/FINANS