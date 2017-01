Valuta: Dollar styrkes let inden jobrapport

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar styrkes en smule fredag morgen, hvor investorerne kigger frem mod den amerikanske jobrapport for december, der offentliggøres midt på eftermiddagen dansk tid.



Den amerikanske valuta har ellers været svækket lidt igen i begyndelsen af året, efter at den tog store spring i kølvandet af valget af Donald Trump som den næste amerikanske præsident i begyndelsen af november.



Fredag morgen koster en euro 1,0582 dollar mod 1,0603 dollar per euro ved dansk lukketid torsdag. Samtidig går der 115,92 yen per dollar mod 115,48 yen per dollar torsdag klokken 17.00 dansk tid.



I løbet af natten har dollar endda været over 116 yen.



Fredagens jobrapport, der offentliggøres klokken 14.30 dansk tid ventes blandt økonomerne at byde på en jobskabelse uden for landbruget på 175.000, viser estimater indsamlet af Bloomberg News. I november blev der skabt 178.000 job uden for landbruget.



Arbejdsløshedsprocenten ventes at stige til 4,7 pct. fra 4,6 pct. i november.



Rapporten kommer kort efter referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der blev afholdt i december. Det var på det møde, at banken hævede sin ledende rente for blot anden gang siden 2006, mens der samtidig blev spået omkring tre yderligere renteforhøjelser i 2017 mod den tidligere prognose om to.



Men i referatet, der blev offentliggjort onsdag aften i denne uge, blev der alligevel sået lidt tvivl om doseringen af pengepolitikken fra Federal Reserve i løbet af indeværende år. Den helt store joker virker til at være Donald Trump-regeringen - og hvilken økonomisk retning den har tænkt sig at udstikke.



/ritzau/FINANS