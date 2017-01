Råvarer: Olieprisstigning bremset mens guldet fortsætter op

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne har holdt sig på et relativt stabilt niveau natten til torsdag efter pæne stigninger sidst på eftermiddagen onsdag.



Torsdag morgen ligger futuren på en tønde brent-olie i 56,38 dollar, hvilket er uændret i forhold til ved midnatstid men over niveauet fra ved dansk børslukketid onsdag kl. 17, da prisen var 55,80 dollar.



Den amerikanske referenceolie, WTI, handles endvidere til 53,15 dollar tønden mod 52,65 dollar onsdag kl. 17.



Ifølge Bloomberg News er opturen for olieprisen blevet bremset torsdag morgen, da investorerne forholder sig til udsigten til stigende udbud fra Libyen, som genåbner en større eksportterminal, efter at den midlertidigt har været nedlukket på grund af en intern konflikt.



Libyen er ikke en del af sammenslutningen af olieeksporterende lande, Opec, der sidste år vedtog en plan om at reducere produktionen, hvilket har været stærkt understøttende for olieprisen, da det ses skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.



"Fokus er på rebalanceringshistorien. Tiden må fortsat vise, om aftalen, der blev indgået sidste år om produktionsbegrænsninger, rent faktisk vil blive gennemført," siger Barnabas Gan, økonom hos Oversea-Chinese Banking, til Bloomberg News. Han venter, at olieprisen vil stige til 65 dollar per tønde ved udgangen af året.



Torsdag kommer der tal for de amerikanske olielagre, som ifølge et estimat fra Bloomberg News ventes at være faldet med 2 mio. tønder i sidste uge.



På guldmarkedet ses det højeste niveau i fire uger. Torsdag morgen koster en ounce guld 1174,80 dollar mod 1163,65 dollar onsdag eftermiddag. Det er syvende stigning på otte handelsdage. I 2016 steg guldprisen over hele året med lidt mere end 8 pct., hvilket var den første årlige stigning siden 2012.



På kobbermarkedet koster et ton kobber torsdag morgen 5678,5 dollar, hvilket er 0,6 pct. højere end onsdag.



