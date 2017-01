Valuta: Federal Reserve-referat svækker dollar

Dollar ligger svækket torsdag morgen i Asien, efter at referatet af det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har vist, at beslutningstagerne langt fra har lagt sig fast på, hvorledes pengepolitikken skal doseres fremover.



I forbindelse med den seneste rentemeddelelse indikerede medlemmerne af centralbankens rentekomité ellers tre renteforhøjelser i 2017. Men den øgede usikkerhed om, hvilken økonomisk politik, USA's kommende præsident, Donald Trump, vil føre, betyder også, at medlemmerne er forbeholdne, rapporterer Bloomberg News.



Desuden pegede flere medlemmer på, at en fortsat styrkelse af dollar udgør en risiko for væksten og kan holde inflationen nede.



"Ud over bekymringen over en stærkere dollar var tonen i referatet ikke så skarp (hawkish, red.), som jeg havde ventet. Investorerne trimmer nok deres lange dollar-positioner inden data for nytilmeldte ledige," vurderer valutachef Shigeki Yoshitoshi fra Australia & New Zealand Bank Group over for Bloomberg News.



På valutamarkedet ligger euro torsdag morgen i 1,0529 dollar mod 1,0476 dollar onsdag ved 17-tiden. Der går 116,37 yen på en dollar mod 117,18 yen onsdag.



Referatet af rentemødet, der blev afholdt den 13.-14. december, nævnte ikke direkte Donald Trumps økonomiske politik, men banken kom med referencer til den øgede usikkerhed.



"I diskussionen af de økonomiske udsigter understregede deltagere den væsentlige usikkerhed om timingen, omfanget og sammensætningen af ethvert fremtidigt finanspolitisk initiativ - såvel som hvorledes lovgivningen vil påvirke efterspørgsel og udbud," hedder det blandt andet i referatet, der fortsætter:



"Adskillige deltagere pegede på, at afhængig af mixet mellem skatter, forbrug, regulatoriske og andre eventuelle lovændringer, kan den økonomiske vækst ende med at blive hurtigere eller langsommere, end de i øjeblikket venter."



/ritzau/FINANS