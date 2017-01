Relateret indhold Aktieordbog

De danske eliteaktier er delt nogenlunde på midten i onsdagens handel, hvor der dog er lidt overvægt af røde papirer. Derfor er der også meget små udsving omkring udgangspunktet at spore for C20 Cap-indekset ud på formiddagen.



7 ud af 20 elitepapirer stiger, mens 13 falder, og samlet set falder eliteindekset med 0,1 pct. til 1033,56.



- Der er ikke nogen voldsomt store bevægelser. Det svinger mellem plus og minus. Der er lidt mere aktivitet end i sidste uge. Det er dog stadig ikke voldsomt, men det hjælper lidt på det, at amerikanerne er kommet i gang med handlen, og at der også er begyndt at komme lidt kommentarer fra analytikerne, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør for aktier hos Sydbank, til Ritzau Finans.



RAMPELYS TIL MEDICINALPAPIRER



Onsdagens rampelys retter sig i særlig grad mod medicinal- og biotekpapirerne, efter at det amerikanske finanshus JPMorgan har indstillet sit sigtekorn på netop den sektor med en stribe ændrede anbefalinger og kursmål til følge.



Det giver positivt fokus til Genmab, der har fået løftet sin anbefaling, og mere negativ opmærksomhed til Novo Nordisk og Lundbeck, der omvendt har fået sænkede anbefalinger med på vejen.



- Novo er lidt presset af JPMorgan. Det har givet lidt fokus til den aktie. Det har så den modsatte effekt på Genmab, der har fået en opjustering. Lundbeck er der ikke den store effekt på, selv om anbefalingen er sænket, siger Ole Kjær Jensen.



- I relation til Novo er der også en artikel om, at der vindes markedsandele i USA, og det trækker lidt i den anden retning, fortsætter han.



Han henviser til skriverier i Børsen om, at Novo Nordisk har nået et rekordhøjt niveau for sin markedsandel på det amerikanske marked for insulin.



På analysesiden har Novo fået sænket sin anbefaling af JPMorgan til "undervægt" fra "neutral", mens kursmålet på 225 kr. er fastholdt.



Medicinalpapiret falder med 0,7 pct. til 256,90 kr.



Lundbeck, der har fået sænket sin anbefaling hos JPMorgan til "neutral" fra "overvægt", mens kursmålet er hævet til 300 kr. fra 280 kr., falder med 0,5 pct. til 292,70 kr.



Øverst på C20 Cap-kransekagen er Genmab, der stiger med 3,1 pct. til 1241 kr., efter at biotekselskabet har fået løftet sin anbefaling hos selvsamme JPMorgan til "overvægt" fra "neutral". Kursmålet er samtidig løftet til 1350 kr. fra 1100 kr.



ALK STIGER EFTER OPJUSTERING



Lidt i samme sektor - men uden for C20 Cap-indekset - har ALK-Abelló en god dag, efter at selskabet har skruet op for sine forventninger til 2016.



2016 sluttede med et bedre salg end ventet hos allergivaccineproducenten. Det skyldes hovedsageligt, at ALK fortsat står stærkt på markedet, efter at rivalen Stallergenes Greer for et år siden måtte lukke produktionen ned i flere måneder.



Det har forrykket balancen på det europæiske marked for allergivacciner til fordel for ALK, der dog kalder det en "midlertidigt" fordelagtig konkurrencesituation.



ALK venter nu en omsætning på omkring 3 mia. kr. og et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på mere end 700 mio. kr. før særlige poster. Tidligere var der ventet en omsætning "over 2,9 mia. kr." og et EBITDA-resultat på mere end 650 mio. kr. før særlige poster.



ALK's basisforretning ventes at bidrage med en organisk vækst på cirka 25 pct. målt i lokale valutaer, og i fjerde kvartal isoleret set bliver den organiske vækst på omkring 10 pct. De tidligere forventninger for de vækstrater lød på henholdsvis "mere end 20 pct." og "lav vækst".



- Vi har haft et meget stærkt 2016 på baggrund af den ændrede konkurrencesituation fra vores store franske konkurrent Stallergenes. Vi har taget et kvartal ad gangen og har set, hvordan udviklingen er gået, og må nu konstatere at vi også havde en stærk afslutning på året, siger ALK's finansdirektør, Flemming Pedersen, til Ritzau Finans.



ALK-aktien stiger med 5,2 pct. til 1000 kr.



FLS TRÆKKES NED AF GEVINSTHJEMTAGNING



Ligeledes blandt sidepapirerne bliver der taget gevinst hjem i aktien hos ingeniørkoncernen FLSmidth, der har været på himmelflugt de første to handelsdage i denne uge.



Tirsdag steg aktien med 5 pct., efter at Carnegie løftede anbefalingen af den, og mandag steg FLS med 2,2 pct.



Derfor er det også meget naturligt, at nogle investorer trækker stikket lidt onsdag, hvor ingeniøraktien falder med 2,4 pct. til 306,80 kr.



Schouw & Co. falder samtidig med 1,6 pct. til 505 kr., efter at Nordea har sænket sin anbefaling af den aktie til "hold" fra "køb". Kursmålet er dog hævet til 535 kr. fra 510 kr.



MÆRSK FALDER LIDT EFTER GOD START PÅ ÅRET



Tilbage blandt C20-papirerne er der også lidt negativ stemning omkring A.P. Møller-Mærsk-aktierne, der ellers er steget de to første dage af 2017 - og generelt har været i god form på det seneste.



Flere analytikere vurderer, at den seneste tids genrejsning i raterne for containerfragt ikke kan vare ved i lang tid, og samtidig har Jyske Bank sænket sin anbefaling af Mærsk til "reducer" fra "køb" på grund af kursopturen på det seneste.



Mærsks B-aktie falder med 1,3 pct. til 11.610 kr.



/ritzau/FINANS