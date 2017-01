Aktier: Amerikansk storbank retter luppen mod Novo

Novo Nordisk, Lundbeck og Genmab kan få hovedroller på det danske aktiemarked onsdag, efter at den amerikanske storbank JPMorgan har haft aktierne under lup. Det sker med de sænkede anbefalinger "undervægt" og "neutral" af henholdsvis Novo og Lundbeck, mens Genmab er opjusteret til "overvægt".



Justeringerne kan qua Novos store vægt betyde, at C20 Cap snydes for en ellers positiv åbning.



- Det tegner til en svagt positiv åbning. Der er indikationer i Europa på en positiv åbning omkring en kvart pct., og mon ikke vi vil følge den tendens. Der er dog det men, at JPMorgan har sænket Novo, så med den in mente er det muligt, at Danmark kan gå i minus, da der trods alt kun er små plusser rundt omkring i Europa, vurderer senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk over for Ritzau Finans.



JPMorgans tidligere anbefaling af Novo var "neutral", og kursmålet er fortsat 225 kr. Novo sluttede tirsdag i et lille minus på 0,2 pct. til 258,60 kr.



I USA kan Novo se frem til skærpet konkurrence fra Sanofi. Det franske medicinalselskab har netop sendt diabetespræparatet Soliqua på apotekerhylderne i USA - en melding, der har betydning for partneren Zealand Pharma, der har opfundet et af kombinationsmidlets lægemidler. Derfor står Zealand til at modtage lave tocifrede procenter af salget af Soliqua i USA. Tirsdag lukkede Zealand-aktien 0,9 pct. lavere i 109 kr.



MÆRSK SÆNKET



Tilbage i C20 Cap-indekset kan A.P. Møller-Mærsk komme i fokus, efter at Jyske Bank har sænket anbefalingen for den store transport- og energiaktie til "reducér" fra tidligere "køb". Det sker efter den seneste tids gode kursudvikling i aktien, oplyser Martin Munk.



B-aktien i Mærsk steg tirsdag 1 pct. til 11.160 kr. Regeringen og Mærsk har ifølge flere medier genoptaget forhandlingerne om vilkår for fortsat produktion fra Tyra-gasfeltet i Nordsøen.



LUNDBECK OG GENMAB



Blandt medicinalaktierne har også Genmab og Lundbeck været til eftersyn hos J.P. Morgan. For Genmab er det blevet til en løftet anbefaling "overvægt" fra "neutral", mens Lundbeck er rykket den modsatte vej.



J.P. Morgans kursmål for Genmab er løftet til 1350 kr. fra 1100 kr., mens kursmålet for Lundbeck er løftet med en tyver til 300 kr. Genmab faldt tirsdag 0,5 pct. til 1139 kr., og Lundbeck lukkede 0,4 pct. lavere i 294,20 kr.



Schouw & Co., der er blevet sænket af Nordea til "hold" fra "køb", faldt tirsdag med 1 pct. til 513 kr.



/ritzau/FINANS