Råvarer: Olieprisen genoptager stigning efter nedtur

Der har været store udsving på oliemarkederne siden tirsdag eftermiddag, men onsdag morgen er oliepriserne ved at komme sig igen efter større fald i aftes.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster 55,87 dollar onsdag morgen mod 57,55 dollar ved dansk børslukketid tirsdag kl. 17. I løbet af tirsdag aften var prisen nede at runde 55,30 dollar før den igen begyndte at kravle opad.



Den amerikanske referenceolie, WTI, koster onsdag morgen 52,71 dollar mod 54,39 dollar tirsdag kl. 17 og 52,11 dollar, da den nåede aftenens bund.



Torsdag kommer der data for USA's olielagerbeholdninger. Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventes tallene at vise et fald i lagerbeholdningerne på 2,55 mio. tønder.



Guld stiger onsdag 0,2 pct. til 1161,40 dollar for en ounce og handles tæt på det højeste niveau i tre uger. Det er sjette gang ud af de seneste syv handelsdage, at det gyldne metal stiger. Stigningen kan ifølge Bloomberg News forklares med en stigende kinesisk efterspørgsel op til det kinesiske nytår.



I 2016 steg guld over hele året med lidt mere end 8 pct. Det var første årlige stigning siden 2012, oplyser Bloomberg News.



Et ton kobber koster onsdag morgen 5509 dollar, hvilket er en stigning på 0,2 pct.



