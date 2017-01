Aktier: Tokyo bobler af optimisme

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +2,4 Topix +2,4 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,5 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,03 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder fortsætter de positive takter onsdag, hvor især de japanske handlere har noget at indhente og skyder nytåret ind med et stort plus på 2,4 pct. til det toneangivende Nikkei-indeks.I den øvrige del af Asien, hvor børserne modsat Tokyo holdt åbent tirsdag, er fremgangen noget mere behersket. I Shanghai ligger det toneangivende indeks i et plus på 0,5 pct. efter en stigning på omkring det dobbelte tirsdag.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Styrket dollar sender aktierne i plus - Toyota stiger med 3 pct. Fremgangen i Tokyo anføres af eksportvirksomheder, efter at endnu en svækkelse af yennen mod dollar har styrket de japanske virksomheders konkurrenceevne. Desuden stiger bankerne over en bred kam. Eksempelvis ligger giganten Mitsubishi UFJ til en gevinst på 3,8 pct.For computer- og chipproducenten Toshiba har onsdagen til gengæld budt på en noget fortumlet kursudvikling. Aktien faldt en overgang næsten 7 pct., efter forlydender om at børstilsynet mistænker selskabet for at have rapporteret en for høj indtjening i tre regnskabsår frem til 2014. Det er avisen Asahi, der bragte rygterne til torvs. Uroen om Toshiba har dog nogenlunde lagt sig, og aktien ligger kl. 6.50 dansk tid 0,6 pct. lavere.I Sydney lukkede ASX 200-indekset med en stigning på 0,1 pct. efter et plus på 1,2 pct. tirsdag.De amerikanske aktiefutures handles onsdag morgen 0,1-0,2 pct. højere.LÆS OGSÅ: Valuta: Fjerde dag i træk med styrkelse af dollar over for yen



TABELIndeksværdi klokken 06.50/ritzau/FINANS