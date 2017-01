Valuta: Fjerde dag i træk med styrkelse af dollar over for yen

Relateret indhold Artikler

Selvom året stadig er ungt er den første lille tendens begyndt at vise sig på valutamarkedet. Således styrkes den amerikanske dollar onsdag morgen over for den japanske yen for fjerde dag i træk. Styrkelsen af dollar vil fortsætte i årets første halvår, vurderes det af J.P. Morgan.



Det skriver Bloomberg News.



En stigende japansk efterspørgsel efter dollar kommer på bagkant af en længere ferieperiode i landet, samt en stigning i det vejledende japanske aktieindeks Nikkei 225. Desuden viste amerikanske nøgletal for industriproduktion sig bedre end ventet tirsdag, hvilket har ført en stigende amerikansk rente med sig.



En general styrkelse af dollar kan fortsætte et stykke ind i året, vurderer den amerikanske storbank J.P. Morgan.



"Vi tror stadig, at den amerikanske dollar kan fortsætte styrkelsen et stykke frem indtil midten af året, især over for valutaer som euro, hvor man har potentiel politisk ustabilitet liggende forude," siger Laura Fitzsimmons, der er vicedirektør for valutasalg hos J.P. Morgan i Sydney, til Bloomberg News.



Euro koster onsdag morgen 1,0405 dollar og 122,83 yen, mens en dollar står i 118,09 yen. Tirsdag ved 17-tiden kostede en euro 1,0385 dollar og 122,57 yen, mens en dollar kostede 118,02 yen.



/ritzau/FINANS