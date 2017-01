Relateret indhold Tilføj søgeagent Federal Reserve Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Federal Reserve Bank

Renterne i USA faldt tirsdag eftermiddag i takt med et kraftigt dyk i olieprisen.



Den tiårige T-bond startede ellers årets første handelsdag - oven på den forlængede nytårsweekend - med at stige 7 basispoint til en rente på 2,51 pct. i tirsdagens handel. Det skete blandt andet efter pæne nøgletal for industrien, der kan styrke argumentet for flere renteforhøjelser fra USA's centralbank, Federal Reserve.



Men ikke lang tid efter faldt olieprisen skarpt, og det gav genlyd i obligationsmarkedet, hvor investorerne pludselig fik skærpet appetitten på de mere sikre statspapirer. Den tiårige T-bond-rente faldt til 2,48 pct. ved dansk lukketid og fortsatte ned til omkring 2,44 pct. sent på handelsdagen.



Tidligt onsdag morgen er der en anelse bedring i olieprisen, og renterne er fulgt med op - til omkring 2,47 pct. for den tiårige amerikanskes vedkommende.



Resten af onsdagen byder ikke på interessante nøgletal fra USA, men til aften dansk tid vil der blive offentliggjort referatet fra seneste rentemøde i Federal Reserve. Det er dermed betragtningerne fra decembermødet, hvor renten blev hævet for første gang i et år, som markedet nu får adgang til.



/ritzau/FINANS