Efter en periode med stilhed på finansmarkederne er der mere at se frem mod tirsdag med en stribe nøgletal fra både USA og Europa. Herhjemme kommer der tal for udviklingen i valutareserven i december, hvor Nationalbanken formentlig intervenerede i et vist omfang for svække kronen.



"I løbet af december er den danske krone styrket til niveauer over for euroen, der er stærkere end de niveauer, som vi så under angrebet på kronen i begyndelsen af 2015. Det betyder sandsynligvis, at Nationalbanken i et vist omfang har interveneret og solgt kroner for at forsvare fastkurspolitikken," skriver Sydbank i sin morgenberetning.



Sydbank estimerer, at Nationalbanken intervenerede i omegnen af 10 mia. kr., og venter at Nationalbanken er villig til at intervenere i store mængder, før indskudsbevisrenten sættes ned.



"Hvis tallet viser en intervention for mere end 20 mia. kr. og presset fortsætter, kan det i sidste ende tvinge Nationalbanken til at sætte renten ned med 0,1 procentpoint til minus 0,75 procent endnu engang," tilføjer Sydbank.



Der var lukket på store finansmarkeder som USA, Storbritannien og Japan mandag, og der er også lukket i Japan tirsdag. Dermed bliver der ikke handlet amerikanske statsobligationer på børsen i Tokyo tirsdag morgen, og det er derfor ikke muligt at få en klar indikation for, hvordan rentemarkedet skal åbne i Danmark.



Mandagen bød på mindre rentefald på obligationsmarkedet, hvor renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation dykkede 2 basispoint til 0,28 pct. Renterne i Europa var blandt andet presset ned af, at ECB efter en kortere pause genoptog sine opkøb af obligationer.



Tirsdag kan investorerne endvidere se frem mod tyske ledigheds- og inflationstal, mens der fra det amerikanske bliver offentliggjort de to indeks PMI og ISM, der vejrer stemningen hos virksomheder i USA. Bag sig har investorerne kinesiske PMI-tal (Caixin), der i december landede på 51,9, hvilket var bedre økonomernes forventninger, der ifølge Bloomberg lød på 50,9.



/ritzau/FINANS