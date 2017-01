Råvarer: Stigende priser for olie, guld og kobber

Relateret indhold Artikler

Olieprisen stiger tirsdag, hvor produktionsnedskæringerne aftalt på OPEC-mødet i november begynder at få effekt på produktionen og dermed bringer produktion bedre i overenstemmelse med efterspørgslen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster 57,17 dollar tirsdag morgen mod 56,82 mandag eftermiddag. Den amerikanske referenceolie, WTI, koster på samme tid 54,05 dollar. Den blev ikke handlet mandag, men sluttede 2016 i 53,72 dollar.



Guld stiger 0,9 pct. til 1157,33 dollar for en ounce. Det er femte gang ud af de seneste seks handelsdage, at det gyldne metal stiger. Det forklares med efterspørgsel op til det kinesiske nytår. Sidste år steg guld set over hele året lige over 8 pct. Det var første årlige stigning siden 2012, oplyser Bloomberg News.



Et ton kobber koster tirsdag morgen 5613,50 dollar, hvilket er en stigning på 1,4 pct.



/ritzau/FINANS