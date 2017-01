Renterne på de amerikanske statspapirer faldt en smule i fredagens handel, og mandag var der lukket for handel i både Japan og USA, hvorfor der ikke blev handlet med de amerikanske t-bonds.



Det er også tilfældet for handlen i Tokyo tirsdag, hvorfor der fortsat ikke har været bevægelser i de amerikanske renter, men tirsdag vender handlerne på Wall Street igen tilbage og indleder 2017.



Det sker med udgangspunktet 2,44 pct. for den toneangivende tiårige amerikanske statsrente, der altså faldt en smule - med 3 basispoint - i fredagens handel.



Set over hele 2016 gik renterne dog frem med godt 17 basispoint. Generelt set var sidste år da også et af de mere volatile af slagsen - påvirket af blandt andet briternes beslutning om at stemme sig ud af EU-samarbejdet og valget af Donald Trump som USA's næste præsident.



Sidstnævnte fik renterne til at stige kraftigt igen, idet flere iagttagere vurderer, at landets næste præsident vil føre en politik, som vil føre til større budgetunderskud og samtidig bidrage til inflation og vækst.



Den tiårige amerikanske rentes bund var sidste år omkring 1,4 pct.



Tirsdag er der også igen nøgletal i kalenderen på årets første handelsdag for de amerikanske investorer.



Blandt andet venter der en endelig opgørelse af PMI for industrisektoren i december, og her venter økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News en fastholdelse af niveauet på 54,2, der var facit i den foreløbige opgørelse.



Ligeledes venter der en opgørelse af ISM Industri for december. Her venter økonomerne en fremgang til 53,7 fra 53,2 i november. Endelig offentliggøres der også tal for anlægsinvesteringerne i november, hvor der er ventet en stigning på 0,5 pct. blandt økonomerne.



Onsdag er der ikke væsentlige nøgletal at holde øje med fra USA, men torsdag er der igen noget at kigge efter, når der blandt andet kommer ADP-rapport, nytilmeldte ledige samt PMI- og ISM-tal for servicesektoren.



Fredag er der foruden en række taler fra højtstående folk fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, en stribe vigtige nøgletal i form af eksempelvis handelsbalance, fabriksordrer, varige goder og ikke mindst arbejdsmarkedsrapporten for december.



