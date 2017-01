Aktier: Overvejende positive markeder - fortsat lukket i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng +0,73 China Shanghai Composite +0,73 China CSI 300 +0,75 Taiwan Taiex +0,04 Sydkoreas Kospi +0,70 Indiens BSE Sensex +0,00 Singapores STI -0,20 Sydney ASX 200 +1,20

Mens det japanske aktiemarked tirsdag holder lukket på grund af Bank Holiday og dermed endnu har årets første handelsdag til gode, er der kommet gang i flere af de øvrige asiatiske markeder efter en kort nytårsferie.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Det holder investeringsøkonomen øje med tirsdag I Shanghai fejrer markedet nytåret med en stigning i Shanghai Composite på 0,7 pct. efter fremgang i alle sektorer i indekset.Flere af de store bank- og forsikringskoncerner trækker op, blandt andet bidrager China Life Insurance og China Citic Bank med stigninger på henholdsvis 1,9 og 0,9 pct.I Sydney indleder det ledende indeks, ASX 200, aktieåret positivt med en stigning på 1,2 pct. Også her er der tale om en bredt funderet fremgang med stigninger i alle sektorer.Det sydkoreanske aktiemarked var blandt de få, der allerede startede det nye handelsår mandag. Det skete med et næsten uændret lukkeniveau, mens stemningen tirsdag er positiv med en stigning i Kospi-indekset på 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures handles tirsdag morgen 0,4 pct. højere, efter at det amerikanske marked mandag holdt lukket.LÆS OGSÅ: Valuta: Små udsving i hovedkrydsene TABELIndeksværdi klokken 06.20/ritzau/FINANS