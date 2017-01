Valuta: Små udsving i hovedkrydsene

Den amerikanske dollar startede den første fulde handelsdag i det nye år med marginale bevægelser - en lille svækkelse mod euro og yen. Men underliggende vurderes tendensen fortsat at gå mod en stærkere amerikansk valuta.



"Jeg vurderer, at vi stadigvæk har en trend, der peger på stærkere dollar," siger valutachef i Westpac Banking Hugh Killen til Bloomberg News.



Det skyldes forventningen om, at den amerikanske centralbank vil hæve renten i år.



Swapkontrakter indregner to renteforhøjelser i år, oplyser Bloomberg News.



Der skal tirsdag morgen 1,0485 dollar til at købe en euro mod 1,0471 dollar mandag eftermiddag. Dermed er dollar svækket marginalt. Mod yen er der tale om en marginal svækkelse, da der tirsdag morgen skal 117,33 yen til at købe en dollar mod 117,38 yen mandag eftermiddag, da det danske marked lukkede.



/ritzau/FINANS