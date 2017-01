Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Sydbank

Der er lagt op til en stille åbning på det danske obligationsmarked mandag, som samtidig er første handelsdag i det nye år.



De finansielle markeder holder mandag lukket flere steder i verden, herunder i USA og England, og med nogle af de store børser ude af billedet plejer det at betyde meget afdæmpet handelsaktivitet herhjemme.



Aktiviteten var også afdæmpet og med begrænsede udsving på den sidste handelsdag i 2016, som faldt i fredags.



Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte året med en stigning på 2 basispoint til 0,30 pct. I løbet af 2016 faldt renten på papiret imidlertid fra 0,92 pct., efter at den i september bundede i minus 0,05 pct.



Den tiårige amerikanske rente sluttede fredag i 2,44 pct. i New York, hvilket var omkring 3 basispoint lavere i forhold til torsdagens slutniveau. I løbet af 2016 steg renten på papiret med 17 basispoint.



Der er ikke meget i kalenderen af nøgletal mandag, andet end en endelig opgørelse over PMI-indeket i eurozonen i december.



- Nøgletalskalenderen er tynd i dag. Dagens nøgletal vil næppe kunne påvirke de finansielle markeder i større grad.



- Vi vurderer, at obligationsmarkedet vil se frem mod morgendagens ISM-rapport fra USA. I lyset af udviklingen i USA i fredags kan vi i dag se tendens til marginale rentefald på det danske obligationsmarked, skriver makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank i en analyse.



I forhold til mandagens offentliggørelse af PMI-indeket i eurozonen i december venter økonomer adspurgt af Bloomberg News et endeligt indeks på 54,9, hvilket også var niveauet måneden før.



/ritzau/FINANS