Valuta: Stille start på året for euro, dollar og yen

2017 er startet i roligt tempo på valutamarkederne, hvor de største valutaer ligger stort set uændret over for hinanden i forhold til fredag, hvor kalenderen skrev 2016. En lille svækkelse af euro på 0,3 pct. over for dollar er det blevet til i et marked, der er præget af at flere af de største markeder holder lukket på årets første hverdag. Der er lukket i USA, UK og flere af de store asiatiske markeder som Japan og Kina.



Euro koster således mandag morgen 1,0517 dollar og 122,93 yen, mens en dollar står i 116,86 yen. Fredag ved 17-tiden kostede en euro 1,0548 dollar og 122,92 yen, mens en dollar kostede 116,63 yen.



I Kina har regeringen i samarbejde med centralbanken People's Bank of China (PBoC) brugt årsskiftet til at genindsætte en kvote på, hvor meget enkeltpersoner må købe af udenlandsk valuta. Kvoten ligger atter på 50.000 dollar.



Flere markedsdeltagere har kaldt kvoten for kapitalkontrol, men det afviser Ma Jun, der er cheføkonom i PBoC, ifølge Bloomberg News. Kvoten kommer ikke til at have indflydelse på normale forretningsaktiviteter såsom handelsinvesteringer, lyder det.



I 2016 har den kinesiske valuta, yuan, været særligt svag over for den amerikanske dollar og fik den største svækkelse i mere end to årtier. Der er derfor frygt for, at kvoten på kapitaludstrømning vil sætte yderligere pres ved udgangen.



/ritzau/FINANS