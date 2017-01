Råvarer: Olie slutter 2016 med største årlige spring i flere år

Olieprisen faldt ganske vist fredag, men det ændrer ikke ved, at den sorte råvare i løbet af 2016 har oplevet sit største årlige prishop siden 2009.



Mandag morgen er der ikke priser på olie, da der er lukket på en række af de finansielle nøglemarkeder. Men fredag skulle der 56,82 dollar til at købe en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, mod 56,85 dollar torsdag.



I forhold til den amerikanske WTI-olie skulle der fredag betales 53,72 dollar per tønde mod 53,77 dollar torsdag. I løbet af 2016 er prisen på WTI-olien steget 45 pct. ifølge Bloomberg News.



I løbet af 2017 kommer der til at være fortsat stor fokus på udviklingen i olieprisen, efter at aftalen om produktionsreduktioner i oliekartellet Opec er trådt i kraft med årsskiftet.



Spørgsmålet er, om aftalen vil blive overholdt, eller om det - som så mange gange før - viser sig umuligt at få alle til at rette ind uden at forsøge sig med at drage fordel af de højere priser, som aftalen forventes at materialisere sig i.



Blandt de andre råvarer skulle der for guld fredag lægges 1147,50 dollar per ounce, hvor der til sammenligning skulle betales 1150 dollar torsdag.



/ritzau/FINANS