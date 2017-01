Aktier: Børserne holder lukket i det meste af Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi -0,02 Indiens BSE Sensex -0,6 Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 Lukket

De fleste asiatiske børser holder lukket mandag, ligesom det i øvrigt er tilfældet for de store børser i New York og London.Det sydkoreanske aktiemarked er blandt de få undtagelser, og her gør aktiemarkedet ikke meget væsen af sig mandag og falder med 0,02 pct. målt på Kospi-indekset.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Det skal du vide om aktiemarkedet mandag I Kina, hvor markedet også er lukket, har en af centralbankens toprådgivere, Huang Yiping, foreslået, at politikerne vedtager et mere fleksibelt vækstmål for 2017 på 6-7 pct. mod 6,5-7,0 pct. i 2016. Det skriver det officielle nyhedsbureau Xinhua ifølge Bloomberg News.De asiatiske aktier afsluttede 2016 med mindre udsving. Det japanske Nikkei-indekset faldt fredag med 0,1 pct., mens der var små stigninger i Kina, hvor Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset steg henholdsvis 0,2 pct. og 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures handles ikke mandag morgen på grund af fridag.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olie slutter 2016 med største årlige spring i flere år



LÆS OGSÅ: Valuta: Stille start på året for euro, dollar og yen TABELIndeksværdi klokken 06.40/ritzau/FINANS