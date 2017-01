Relateret indhold Artikler

Renterne på de amerikanske statspapirer faldt ganske vist i fredagens handel, men på trods af det er renterne overordnet steget for andet år i streg i det, der har været et meget volatilt år.



Den tiårige amerikanske rente sluttede i 2,44 pct. i New York, hvilket var omkring 3 basispoint lavere i forhold til torsdagens slutniveau.



Mandag morgen handles de amerikanske T-bonds ikke, da de finansielle markeder er lukket i USA.



I løbet af 2016 er renten på det tiårige statspapir steget med 17,3 basispoint, hvilket er den største årlige stigning siden 2013.



Gennem 2016 har de amerikanske renter været på lidt af en rutsjebanetur, og i juni nåede den tiårige rente at ramme et rekordlavt niveau på 1,4 pct., skriver Marketwatch.



Siden steg statsrenterne imidlertid igen - blandt andet på grund af valget i november af den kommende amerikanske præsident Donald Trump.



Flere iagttagere vurderer, at landets næste præsident vil føre en politik, som vil føre til større budgetunderskud og samtidig bidrage til inflation og vækst, og det har altså fået investorerne til at søge mod de mere sikre værdipapirer.



Ikke mange nøgletal



Der kommer heller ikke amerikanske nøgletal mandag, men det gør der til gengæld tirsdag, hvor der blandt andet kommer PMI- og ISM-indeks for industrien.



Onsdag er der ikke væsentlige nøgletal at holde øje med fra USA, men torsdag er der igen noget at kigge efter, når der blandt andet kommer ADP-rapport, nytilmeldte ledige PMI- og ISM-indeks for servicesektoren.



Fredag er der foruden en række taler fra højtstående folk fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, en stribe vigtige nøgletal i form af eksempelvis handelsbalance, arbejdsløshed og fabriksordrer.



