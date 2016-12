Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Afslutningen på 2016 bliver formentlig uden de vilde udsving på obligationsmarkedet, da handlen på årets sidste handelsdag vil være præget af lav volumen.



Der er lagt op til en uændret åbning på det danske marked fredag morgen, hvis man spejder mod det amerikanske, hvor renterne - målt på den tiårige statsobligation - har ligget stort set fladt siden dansk børslukketid torsdag.



Fredag morgen handles de amerikanske T-bonds med en rente på godt 2,47 pct. på markedet i Tokyo. Det er 2 basispoint lavere i forhold til, da de danske handlere gik hjem torsdag.



Da de gjorde det, havde der forinden været et rentefald i den toneangivende tiårige danske statsobligation, som sluttede torsdagen med en rente på 0,28 pct. Det svarede til et fald på 3 basispoint sammenlignet med onsdagens slutniveau.



I årets løb har der været tale om et ganske markant rentefald for det tiårige danske statspapir, da renten ved nytårstid sidste år lå i underkanten af 0,92 pct. Siden september har der dog været en markant rentestigning, eftersom renten i september bundede i minus 0,05 pct.



Fredagen er forholdsvis stille på makrofronten, da eneste større nøgletal er Chicago PMI-indekset, der er baseret på en rundspørge om den økonomiske situation blandt virksomheder. Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventes indekset at lande på 56,8 i december mod 57,6 måneden før.



/ritzau/FINANS