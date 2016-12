Valuta: Spekulative investorer taget med bukserne nede

Investorerne blev taget med bukserne nede på valutamarkedet fredag morgen, hvor en stor ordre sendte euro over 1,06 dollar i det særdeles tynde marked i den tidlige fjernøstlige handel.



Bevægelsen genererede computerbaserede stop-loss-ordrer i det stærkt volumenreducerede marked, og euro nåede så højt som 1,0650 dollar godt tre kvarter efter midnat dansk tid, før de få tilbageværende handlere fik styr på markedet og reducerede en del af styrkelsen.



Den pludselige bevægelse startede under 1,05 dollar per euro og katalyserede algoritmiske ordrer, som automatisk rullede ind, i takt med at åbne positioner blev lukket ned for at forhindre eller reducere tab på den mange spekulative positioner baseret på en forventet styrkelse af dollar over for euro.



"Markederne er ekstremt tynde, og der har måske fundet en positionsvending sted. Dollar-yen er også trådt et skridt tilbage, foranlediget af euro-styrkelsen, men der er ingen specifikke faktorer. Hvis der var tale om en eventuel risikoaversion-faktorer, ville dollar/yen være faldet mere," vurderer valutachef Shigeki Yoshitoshi fra Australia & New Zealand Banking Group i Tokyo over for Bloomberg News.



Den pludselige bevægelse kan skyldes afvikling af positioner efter at der i stigende grad er tegn på, at dollarstyrkelsen i kølvandet af Donald Trump valgsejr kan være overdrevet, idet både det amerikanske S&P 500-indeks og T-bondrenterne indikerer, at have nået en top i midten af december, da Federal Reserve hævede benchmark-renten.



Bevægelsen understreger samtidig hvor let påvirkeligt markedet er i dagene mellem jul og nytår, hvor langt størstedelen af markedsdeltagerne enten er på ferie eller allerede har lukket bøgerne for 2016.



Euro koster fredag morgen 1,0525 dollar mod 1,0475 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 116,80 yen mod 116,50 yen torsdag eftermiddag, mens der går 122,10 yen på en euro fredag morgen mod 122,05 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS