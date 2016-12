Råvarer: Sidste justeringer inden årsskiftet

Investorerne på råvaremarkederne er i fuld gang med af justere de sidste positioner inden bøgerne lukkes for 2016 senere fredag. Mange markedsdeltagere foretrækker dog at blive på sidelinjen, inden der tages hul på et nyt år mandag morgen.



På oliemarkedet står 2016 til at blive året, hvor oliepriserne igen viste fremgang efter et par stærkt negative år.



Spørgsmålet er nu, om oliekartellet Opecs produktionsreduktioner kan holde, når aftalen træder i kraft fra starten af det ny år, eller om det - som så mange gange før - viser sig umuligt at få alle til at rette ind uden at forsøge sig med at drage fordel af de højere priser, som aftalen forventes at materialisere sig i.



En tønde Brent koster fredag morgen 56,85 dollar mod 57,25 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie koster samtidig 53,85 dollar mod 54,10 dollar torsdag eftermiddag.



På guldmarkedet har priserne fået stærk støtte fra faldende amerikanske renter, mens positionsjusteringer inden årsskiftet samtidig presser priserne op.



Fredag morgen koster en ounce guld 1160 dollar mod 1150 dollar torsdag eftermiddag.



På kobbermarkedet koster et ton kobber fredag morgen 5512 dollar mod 5485 dollar torsdag eftermiddag.



