Aktier: Negativ start i Asien vendt af voldsomme valutaudsving

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex +1,1 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,8 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 -0,6

Der var kursfald fra morgenstunden på børsen i Tokyo, men som dagen er skredet frem, er kurserne stabiliseret og vendt til stigninger i takt med, at en voldsom volatilitet på valutamarkedet har lagt sig.Det er især udsvingene i dollar mod yen, der sender de japanske eksportkoncerners aktier i svingninger i det nytårstynde marked.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Asiatiske aktier og Toshiba runder 2016 pænt af "De asiatiske markeder kan se endnu en dag med blandede udviklinger på den sidste børsdag på året. Markedet vil sandsynligvis blive repositioneret med de amerikanske markeder i det nye år, og det kan bevæge de markeder, der ikke har gjort det så godt på det seneste," siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG Asia Pte i Singapore ifølge Bloomberg News.De voldsomme dønninger fra valutamarkedet sendte i første omgang de japanske aktier markant ned, men den indledende styrkelse af yen til 116,00 over for dollar er siden vendt til 116,75, hvilket har vendt Nikkei-indeksets fald til en stigning på 0,1 pct. Det gælder også det bredere Topix-indeks, der også øger 0,1 pct."Afhængigt af hvor vi ender vi i dag, kan det nye år starte helt anderledes," siger seniorstrateg Juichi Wako fra Nomura Holdings i Tokyo til Bloomberg News.En af dagens højdespringere er Toshiba med en stigning på knap 10 pct. Stigningen skal dog ses i lyset af et drop på over 40 pct. over de foregående tre dage.De kinesiske markeder på fastlandet har fra start været let positive. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset stiger henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct., mens børsen i Hongkong samtidig lægger fra med et tigerspring på 1,1 pct. i Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,1 pct., og Singapores Strait Times stiger 0,3 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks lukker årets sidste handelsdag af med et tab på 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,3 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Spekulative investorer taget med bukserne nede



TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS