Valuta: Dollar under pres fra vigende renter

Den amerikanske dollar er under let pres torsdag morgen, hvor vigende renter får den ellers så mægtige amerikanske valuta til at svækkes.



De amerikanske T-bonds handles for den toneangivende tiårige obligations vedkommende med en rente på 2,49 pct. på markedet i Tokyo torsdag morgen, hvilket er 6 basispoint lavere end onsdag eftermiddag.



Den lavere rente indsnævrer det rentespænd, der er kendetegnende for forholdet mellem valutaerne i USA kontra Tyskland og Japan - dollar kontra euro og yen - og som danner baggrund for den kraftige styrkelse, som dollar har opnået gennem de seneste tre måneder.



Store dele af styrkelsen er dog bundet op på forventninger til den kommende præsident Donald Trump og de luftige planer, som han har ytret i valgkampen om skattelettelser og større budgetunderskud, som i sidste ende kan få den amerikanske forbundsbank til at hæve renterne mere end hidtil antaget.



Det har længe givet anledning til en tro på, at dollar vil styrkes markant, og den vurdering bliver gentaget igen og igen fra mange sider.



"Risikoen for udsigten i markedet på det her tidspunkt er, at vi kan komme til at se en hurtigere dollar-styrkelse og et større omfang af styrkelsen end mange i markedet forudser," vurderer valutastrateg Todd Elmer fra Citigroup i Singapore over for Bloomberg Television.



Strategen mener, at risiciene vægtes på grund af et skifte i markedets fokus mod den kommende amerikanske præsidents politik.



Men om Donald Trumps politik vil blive gennemført, står endnu til at blive bevist, mens hans protektionistiske holdning er totalt ignoreret i prissætningen.



Og hvis der bliver tale om en markant styrkelse af dollar, vil amerikansk eksport blive ramt hårdt på konkurrenceevnen, der netop er grundpillen i problematikken om udflytning af arbejdspladser fra USA.



Euro ligger torsdag morgen i 1,0455 dollar mod 1,0395 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 116,65 yen mod 117,60 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,95 yen på en euro torsdag morgen, mod 122,25 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS