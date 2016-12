Råvarer: Olie handles sidelæns mens guld får hjælpende hånd

Oliepriserne ligger fortsat i nærheden af halvandet års højeste niveau, mens ædelmetallerne får en hjælpende hånd fra de amerikanske renter, der fortsætter onsdagens vigende tendens i New York på markedet i Tokyo torsdag morgen.



I oliemarkedet er interessen ganske svag, idet mange markedsdeltagere har lukket bøgerne for resten af året.



For oliemarkedets vedkommende giver onsdagens overraskende høje amerikanske olielagre kun anledning til marginale prisfald.



De amerikanske råolielagre viste onsdag en forøgelse på 4,2 mio. tønder i den forgangne uge ifølge opgørelsen fra American Petroleum Institute.



Torsdag kommer de officielle data fra det amerikanske energiministerium, EIA.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 56,25 dollar mod 56,35 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,85 dollar mod 54,1 dollar onsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller får et mindre comeback af faldende amerikanske renter. Det holder hånden under markedet med stigende priser til følge.



En ounce guld står torsdag morgen til 1148 dollar mod 1138 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 5541 dollar per ton fra 5514 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS