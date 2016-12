Aktier: Blandet udviking i Asien men kursfald i Tokyo

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,3 Topix -1,3 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi +0,0 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,3

Der er større kursfald blandt de japanske aktier torsdag morgen, mens udviklingen i de øvrige fjernøstlige aktiemarkeder er mere blandet og langt mere begrænset.Det er især en svækket dollar i kølvandet af vigende amerikanske renter, der rammer de japanske eksportkoncerners aktier."Der er ikke ret mange, der mener, at Trump kan implementere alt det, han har lovet. På et tidspunkt vil Treasury-markedet (det amerikanske statsobligationsmarked, red.) indse det, og renterne vil så falde," vurderer senioranalytiker Satoshi Okagawa fra Sumitomo Mitsui Banking Corp i Singapore ifølge Bloomberg News.Dollar er svækket over for japanske yen til 116,65 yen torsdag morgen fra 117,60 yen onsdag eftermiddag. Nikkei-indekset falder 1,3 pct., og også det bredere Topix-indeks dropper 1,3 pct.De kinesiske markeder på fastlandet er derimod positive. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset stiger begge 0,1 pct., mens børsen i Hongkong samtidig ligger med et lille minus i Hang Seng-indekset på 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,6 pct., og Singapores Strait Times falder 0,4 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks lukker med en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små stigninger på under 0,1 pct. torsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.15/ritzau/FINANS