Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Sydbank

De danske obligationsrenter vil næppe gøre meget væsen af sig, når markedet åbner fredag morgen. De amerikanske renter indikerer, at der bliver tale om åbning på uændrede niveauer, inden julefreden helt sænker sig.



Samtidig kommer der fredag kun få nøgletal. Fra Tyskland kommer forbrugertilliden fra GfK, mens eftermiddagen byder på tal for salget af nye boliger i USA. Der ventes en fremgang på 2,1 pct. i salget af nye boliger i november efter et fald på 1,9 pct. i oktober.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret. Ser vi større fremgang i boligsalget i USA end her skitseret, kan det presse renterne lidt op og styrke dollaren en smule," skriver Sydbank i sin morgenkommentar.



Torsdag sluttede den tiårige danske rente i 0,37 pct. - 1 basispoint højere end onsdag.



I den amerikanske obligationshandel trak renten op, selv om inflationen ikke viste sig på højde med centralbankens målsætning om en inflation på 2,0 pct. Til gengæld var den økonomisk vækst på 3,5 pct. på årsbasis i tredje kvartal højere end de estimerede 3,3 pct., og midt på eftermiddagen dansk tid var renten på den toneangivende amerikanske T-bond oppe i 2,58 pct., inden den igen faldt tilbage.



/ritzau/FINANS