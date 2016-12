Aktier: Let volumen på røde asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -0,0 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,3

De fjernøstlige aktiemarkeder er udbredt negative fredag morgen, hvor den lette volumen bliver yderligere reduceret af fraværet af de japanske markedsdeltagere, idet det japanske marked er lukket på grund af en national helligdag."Santa er taget på orlov indtil slutningen af ugen. De asiatiske indeks vil nok ligge underdrejede til afslutningen af året," vurderer markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore i et notat ifølge flere medier.Børsen i Tokyo er lukket, men de øvrige markeder følger i de let negative fodspor, som blev trådt af Wall Street torsdag.For de kinesiske markeders vedkommende er der fald i Shanghai Composite-indekset på 0,8 pct., og CSI 300-indekset ligger med et minus på 0,7 pct. Hongkong falder en anelse mindre, idet Hang Seng-indekset i dropper 0,6 pct.I Taipei falder Taiex-indekset 0,4 pct., og også Singapores Strait Times handles 0,4 pct. lavere, mens Sydkoreas Kospi-indeks ligger med et marginalt minus på under 0,1 pct.De australske investorer går på juleferie med et tab i ASX 200-indekset på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med marginale udsving tæt på nul fredag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Sløvt marked op til årsopgørelser

TABELIndeksværdi klokken 06.20/ritzau/FINANS