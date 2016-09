Råvarer: Lagerfald og rentero bag prisudvikling

Relateret indhold Artikler

Råvarepriserne påvirkes torsdag fra flere forskellige sider.



For oliemarkedets vedkommende er det et overraskende massivt fald i de amerikanske olielagre, der sender priserne op. Lagrene af råolie faldt 6,2 mio. tønder i den forgangne uge, hvor der var estimeret en stigning på 3,4 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 47,30 dollar mod 46,75 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,80 dollar mod 45,20 dollar onsdag eftermiddag.



Guldmarkedet er positivt påvirket af rentepilen for de amerikanske T-bonds, der igen peger nedad efter den amerikanske centralbanks beslutning om at holde renten i ro endnu et stykke tid på onsdagens pengepolitiske møde.



En ounce guld koster torsdag morgen 1333 dollar mod 1326 dollar onsdag eftermiddag.



På markeder for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 4788 dollar per ton fra 4750 dollar onsdag eftermiddag.



