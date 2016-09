Valuta: Dollar på standby efter retræte

Den amerikanske dollar er sat på standby efter en generel svækkelse oven på onsdagens pengepolitiske møder i såvel den japanske centralbank, Bank of Japan, som den amerikanske kollega, Federal Reserve.



Mens Bank of Japan lancerede yderligere pengepolitiske lempelser, fastholdt Federal Reserve pengepolitikken uændret, omend der blev flaget en rentestigning inden udgangen af året.



Det var dog i høj grad imødeset, og da renteudvalget - Federal Open Market Committee - samtidig nedjusterede den fremtidige renteprognose, synes en lille stigning i december at ville blive afløst af en lang periode med stabile lave renter.



"Markederne ser, at Fed ikke har travlt med at forhøje rentesatserne, hvilket lægger låg over de amerikanske renter. Med det forestående amerikanske præsidentvalg er potentialet for en dollarstyrkelse i stigende grad blevet udjævnet. Alle disse faktorer peger også mod en svækkelse af dollar over for yen," siger chefanalytiker Tohru Sasaki fra JPMorgan Chase i Tokyo til Bloomberg News.



I Japan vil Bank of Japan derimod udvide den monetære base - de penge, der pumpes ud i systemet - indtil inflationen er stabil over 2 pct.



Til gengæld er centralbanken ikke meget for at sænke den i forvejen negative rente yderligere.



"Markedet fortsætter med at se Bank of Japans frygt for at reducere basisrenten længere ned i negativt territorium. Så længe de ser det, tror jeg, at markedet vil styrke yen," vurderer chefstrateg Steven Englander fra Citigroup Inc. til Bloomberg Television.



Euro ligger torsdag morgen i 1,1190 dollar mod 1,1135 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 100,40 yen mod 100,70 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 112,35 yen på en euro torsdag morgen mod 112,15 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS