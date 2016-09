Aktier: Feds lempelige politik fejres med kursstigninger i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng +1,1 China Shanghai Composite +0,8 China CSI 300 +0,9 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +1,1 Indiens BSE Sensex +1,2 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,9

De asiatiske aktieinvestorer har armene i vejret torsdag morgen, hvor Federal Reserves forsatte lempelige pengepolitik bliver fejret med kursstigninger.Dog er de japanske aktører ikke at finde i jubelmængden, da de foretrækker at fejre jævndøgn, hvilket holder det japanske marked lukket.Federal Reserve holdt pengepolitikken uændret, om end der blev flaget en rentestigning inden udgangen af året.Og da renteudvalget - Federal Open Market Committee (FOMC) - samtidig nedjusterede den fremtidige renteprognose, synes en lille stigning i december at ville blive afløst af en lang periode med stabilt lave renter."Perioden med meget lave markedsrenter i meget lang tid er der stadig, men investorerne har brug for afkast. Vi havde hidtil troet, at vi stod foran en aggressiv Federal Reserve-forhøjelsescyklus, men det kommer helt klart ikke til at ske," siger cheføkonom Peter Kinsella fra Commerzbank i Hongkong til Bloomberg TV.Reaktionen i markedet er klart positiv med børsen i Hongkong som en af de mest indbringende. Hang Seng-indekset stiger 1,1 pct.De kinesiske børser på fastlandet ligger også lunt i svinget. Shanghai Composite-indekset stiger 0,8 pct. og CSI 300-indekset øger 0,9 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med minimale udsving om nul torsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.50/ritzau/FINANS