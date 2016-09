Bankerne har fået medvind på de europæiske aktiebørser, efter at den japanske centralbank har drejet sin rentepolitik en smule, så rentekurven fremover bliver en anelse stejlere.



Den japanske centralbank vil forsøge at stabilisere den tiårige obligationsrente omkring nul og derved sikre, at banker og forsikringsselskaber ikke taber penge på at sætte midler i det tiårige segment. Det har de ellers gjort siden februar, hvor den tiårige japanske rente krøb under nul.



I Japan har meldingen medvirket til stigninger i finansaktierne onsdag, og udviklingen er smittet af i Europa, hvor bankerne også er den sektor, som gør det bedst.



Franske Natixis stiger med 6,2 pct. efterfulgt af de italienske banker Banca Popolare dell'Emilia Romagna samt Banco Popolare SC, der ligger henholdsvis 4,8 pct. og 4,7 pct. højere.



For finanssektoren og aktiemarkedet under et er der også stor opmærksomhed om aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. De fleste økonomer - i alt 98 ud af 102, som Bloomberg har indhentet estimater fra - venter dog ingen justeringer af renten. I stedet vil markedsdeltagerne rette opmærksomheden mod, om de ledsagende kommentarer varsler en renteforhøjelse til december.



Det brede Europa Stoxx 600-indeks stiger med 1 pct. op til rentemeddelelsen, og markedet virker altså ingenlunde urolig for, at den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, kommer til at stå i vejen for et spirende opsving ved at hæve renten for hurtigt.



Den britiske tobaksvirksomhed Imperial Brands er onsdagens bundskraber blandt Europa Stoxx 600-medlemmerne. Aktien falder med lige over 2 pct., efter at den schweiziske storbank Credit Suisse har sænket kursmålet for aktien og spået et udfordrende 2017.



Svensk-schweiziske ABB, som sælger sin kabelvirksomhed til NKT Cables for omkring 6,2 mia. kr., stiger med 0,2 pct. på børsen i Zürich.



/ritzau/FINANS