Valuta: Japanske lempelser svækker yen

De internationale valutamarkeder lå øde natten til onsdag, men det ændrede sig fra morgenstunden, hvor den japanske centralbank, Bank of Japan, kom på banen med yderligere pengepolitiske lempelser. Den japanske yen er efterfølgende svækket.



Centralbanken fastholdt som ventet den toneangivende rente på minus 0,10 pct., men derudover planlægger Bank of Japan blandt andet at udvide sin monetære base - de penge, der pumpes ud i systemet - indtil inflationen er stabilt over 2 pct.



Pengene skal blandt andet bruges til opkøb af japanske statsobligationer for blandt andet at holde de tiårige renter på deres nuværende niveau, så spændet på den måde vil blive større til de kortere renter. For aktiemarkedets vedkommende introduceres et aktieopkøb for 2700 mia. yen, som skal følge det japanske Topix-indeks.



Senere onsdag vil der være fokus på USA, hvor den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ligeledes afslutter sit rentemøde.



Fra den modsatte ende af verden står Federal Reserve med det modsatte problem, idet spørgsmålet er, om renten skal strammes, eller om der skal gå endnu et par måneder, inden forbundsbankens planlagte normalisering af pengepolitikken genstartes.



En renteforhøjelse, som der har været utallige advarsler om, kan være på trapperne, men med en stor risiko for at det medfører voldsom uro på de finansielle markeder på et tidspunkt, hvor væksten kun viser spæde tegn på opsving, og hvor det amerikanske præsidentvalg kan udløse en ny verdensomspændende krise, hvis en langt strammere handelspolitik med høje toldmure bliver til virkelighed.



Dollar koster onsdag morgen 102,47 yen mod 101,70 yen tirsdag eftermiddag, mens der går 114,13 yen på en euro onsdag morgen mod 113,60 yen tirsdag eftermiddag.



Euro koster 1,1137 dollar mod 1,1170 dollar tirsdag eftermiddag.



