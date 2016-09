Aktier: Asiatiske investorer reagerer positivt på nyt fra Bank of Japan

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,9 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite -0,0 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktieinvestorer holdt vejret inden rentemeddelelsen fra den japanske centralbank, Bank of Japan, der blev serveret onsdag morgen kort før klokken halv syv dansk tid.Indtil dag bød handlen på få og særdeles små bevægelser i et aktiemarked, hvor langt størstedelen af deltagerne foretrak at holde sig væk."Der er bygget op til sandsynlighed for en eller anden form for yderligere foranstaltninger fra Bank of Japan, og det vil være en skuffelse, hvis der ikke kommer nogen," vurderede strategichef Chris Green fra First NZ Capital Group i Auckland over for Bloomberg News.Og det blev da også til nye tiltag. Bank of Japan fastholdt godt nok renten på minus 0,1 pct., men vil fremover udvide den monetære base indtil inflationen er stabil på over 2 pct.Samtidig vil centralbanken prøve at kontrollere rentekurven, mens der for aktiemarkedets vedkommende introduceres et aktieopkøb for 2700 mia. yen, som skal følge det brede Topix-indeks.Reaktionen i markedet er positiv med en klar favorisering af Topix-aktierne frem for Nikkei-indekset. Nikkei viser en stigning lige efter meddelelsen på 0,4 pct., mens Topix-indeks ligger med et plus på hele 0,9 pct.Børsen i Hongkong ligger med en gevinst på 0,3 pct., mens de kinesiske børser på fastlandet ligger så godt som uændret for såvel Shanghai Composite-indeksets som for CSI 300-indeksets vedkommende.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. onsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.50/ritzau/FINANS