Den japanske eksport faldt for 11. måned i træk i august, og faldet var markant større end ventet, men dog lavere end i den foregående måned. Det fremgår af data fra det japanske finansministerium onsdag morgen.



Eksporten faldt 9,6 pct. på årsbasis i august fra et fald på 14,0 pct. i juli.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet et fald i august på 4,7 pct.



Importen droppede samtidig hele 17,3 pct. mod et fald på 24,7 pct. i juli og et ventet fald på 16,6 pct. i august.



Det efterlader et japansk handelsoverskud i sæsonkorrigerede tal på 408 mia. yen, hvor økonomerne havde estimeret et overskud på 494 mia. yen.



Ses der på de ikke-sæsonjusterede tal, var der et underskud på 19 mia. yen mod et ventet overskud på 191 mia. yen.



Måneden før var der et reelt overskud på 514 mia. yen, mens den sæsonjusterede handelsbalance løb op i et overskud på 340 mia. yen.



/ritzau/FINANS