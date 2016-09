Aktier: Tokyos positive indstilling er reduceret

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,1

De japanske aktiehandlere er tilbage tirsdag efter en lang weekend, og fra start holdt de fast i håbet om, at det pengepolitiske møde i den japanske centralbank, Bank of Japan, vil give anledning til nye lempelser."Det er et håb om, at Bank og Japan vil reagere, der ligger bag den nuværende udvikling. Da nogle af de større aktier stiger, får jeg det indtryk, at de mere langsigtede investorer er kommet ind i markedet. Med Bank og Japan som køber af ETF'er (exchange-traded funds), er der kun en lille bekymring for, at markedet vil falde," siger aktiestrateg Hiroaki Hiwada fra Toyo Securities Co. i Tokyo til Bloomberg News.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Små aktiefald før den store rentedag I takt med at dagen er skredet frem, er tvivlen dog begyndt af nage, og det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks er vendt rundt til et minus på 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks fortsat er i positivt terræn efter en stigning på 0,5 pct."Ingen er parate til at påtage sig for stor risiko forud for møderne i Bank of Japan og Fed Open Market Committee. Nøglen i denne uge er, hvordan de japanske og amerikanske rentemarkeder reagerer på centralbankernes beslutninger. Hvis de reelle obligationsrenter begynder at slige, vil det medføre en stramning af de finansielle betingelser, og det vil blive taget ilde op af kredit- og aktiemarkederne," vurderer chefanalytiker Chris Weston fra IG Ltd. i Melbourne i et notat ifølge Bloomberg News.Bank of Japans møde i det pengepolitiske udvalg foregår sideløbende med Federal Reserve i dag, tirsdag og i morgen, onsdag.Børsen i Hongkong er negativ med et fald på 0,2 pct., og de kinesiske børser på fastlandet ligger også under nulpunktet med fald i såvel Shanghai Composite-indekset som CSI 300-indekset på 0,1 pct.På de øvrige børser ligger Singapores Strait Times-indeks med et minus på 0,3 pct., mens Taiwans Taiex-indeks stiger 0,1 pct., og Seouls Kospi-indeks øger med 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Centralbankmøder i USA og Japan overskygger alt



TABELIndeksværdi klokken 06.20/ritzau/FINANS