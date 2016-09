Valuta: Centralbankmøder i USA og Japan overskygger alt

Relateret indhold Artikler

Investorerne på de internationale valutamarkeder er i venteposition tirsdag morgen.



Alle afventer udfaldet af de to centrale pengepolitiske møder i henholdsvis den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve, og den japanske centralbank, Bank of Japan.



Begge centralbanker indleder møder af to dages varighed tirsdag og afslutter møderækken onsdag.



Og det er to vidt forskellige dagsordener, der præger møderne.



Hos Federal Reserve går diskussionen på, om banken skal genoptage de planlagte renteforhøjelser, der har været sat i bero siden december sidste år på grund af en lang række både selvbestaltede og udefrakommende begivenheder som frygten for en markant styrkelse af dollar, aktieuro i Kina samt brexit-afstemningen.



Disse begivenheder har hidtil fået Federal Open Market Comittee, bankens pengepolitiske komité, til at holde sig fra at trykke på aftrækkeren trods en fortsat høj jobskabelse i USA.



Dog halter inflationen stadig, og en rentestigning kan udløse endnu et prisfald i kraft af en styrket dollar og dermed udløse både inflationsproblemer og konkurrenceproblemer - begge uønskede bivirkninger af en strammere monetær politik.



I Bank of Japan er det stik modsat en lempelse af den i forvejen ekstremt løse pengepolitik, der står øverst på dagsordenen.



De stærkt divergerende pengepolitiske løsninger kan udløse fornyet uro på de globale aktiemarkeder, og med det amerikanske præsidentvalg i mente er beslutningerne vitale for den finansielle stabilitet.



Senest har den amerikanske storbank Citigroup advaret om, at hvis Donald Trump skulle blive valgt, vil hans protektionistiske handelspolitik medføre recession ikke bare i USA, men også globalt.



Euro koster tirsdag morgen 1,1170 dollar mod 1,1185 dollar mandag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 101,90 yen mod 101,85 yen mandag eftermiddag, mens der går 113,80 yen på en euro tirsdag morgen mod 113,90 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS