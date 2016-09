Råvarer: Centralbankers møder holder markedet i ro

Der er prisfluktuationer på råvaremarkederne tirsdag morgen, hvor markedsdeltagernes øjne er rettet mod de pengepolitiske møder i den amerikanske og den japanske centralbank.



Begge møder indledes tirsdag og afsluttes onsdag, og beslutningerne kan få vidtrækkende konsekvenser for de finansielle markeder globalt.



På oliemarkedet er der samtidig prisfald på spekulation om, den globale overflod vil blive opretholdt med stigende udbud fra såvel Nigeria som USA, der vil kompensere for en eventuel nedgang i den libyske afskibning, skriver Bloomberg News.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 45,80 dollar mod 46,75 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 43,10 dollar mod 44,05 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er nervøsiteten op til den amerikanske centralbanks rentemøde altoverskyggende. En renteforhøjelse vil ramme guldpriserne hårdt med både en styrket dollar og mindre incitament til at investere i afkastneutrale metaller.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1316 dollar mod mandag eftermiddags pris på 1314 dollar per ounce.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 4738 dollar mod 4750 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS