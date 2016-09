Valuta: Dollar siver ganske stille tilbage

Den amerikanske dollar siver stille og roligt mandag morgen, efter fredagens markante styrkelse.



Fredagens bevægelse var alene baseret på et enkelt positivt nøgletal i mængden af svage og halvsløje indikationer fra den amerikanske makrofront over de seneste dage.



Men da der var en lidt højere inflationsindikation, kastede investorerne sig over dollar på bekostning af såvel yen som euro i bevidstheden om, at en renteforhøjelse fra Federal Reserves side på ugens pengepolitiske møde fortsat er en mulighed, mens der til gengæld synes af være bred enighed om, at Bank of Japan, der holder monetært møde sideløbende med Federal Reserve, vil gå den stik modsatte vej og lempe pengepolitikken.



"Endelig et godt tal for dollaren. Investorerne ser i stigende grad på dataene. Og hvis man ønsker at konstruere en vej mod renteforhøjelser, ser man på inflationen," noterede valutachef David Kohl fra Julius Baer i Frankfurt fredag.



Men en stigning i kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, på blot 0,1 pct.point mere end ventet, skal sammenholdes med en perlerække af skuffende data spændende fra faldende forbrugertillid og erhvervstillid til et sløjt detailsalg og en dykkende industriproduktion.



Men selv om Federal Reserve skulle springe ud i en renteforhøjelse, er udsigterne til en styrkelse af dollar i den forbindelse lunkne.



"Vi kommer til at se en dollar, der ikke reagerer specielt aggressivt, selv om Fed hæver renten i december. Dollar vil ikke styrkes markant fra det nuværende niveau," vurderer global strateg Ben Mandel fra JPMorgan Asset Management over for Bloomberg Television.



Ser man på historikken viser Intercontinental Exchange Dollar Index, at dollaren er svækket med gennemsnitligt 6 pct. i løbet af de første seks måneder efter starten på Federal Reserves seneste tre stramnings-cyklusser.



Euro koster mandag morgen 1,1170 dollar mod 1,1160 dollar fredag.



Dollar koster samtidig 102,00 yen mod 102,25 yen fredag eftermiddag, mens der går 113,95 yen på en euro mandag morgen mod 114,10 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS