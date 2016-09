Råvarer: Stigende priser trods stærk dollar

Relateret indhold Artikler

Råvarepriserne presses op mandag trods sidste uges afsluttende styrkelse af den generelle afregningsvaluta, dollar.



For oliemarkedets vedkommende har en genopblussen af kampe i Libyen skabt frygt for en eksporten fra en olieterminal vil blive indstillet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 46,60 dollar mod 46,15 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 43,85 dollar mod 43,30 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet stiger priserne, da fredagens amerikanske inflationstal ikke vurderes stærke nok til at støtte en renteforhøjelse fra Federal Reserve, når bankens renteudvalg mødes tirsdag og onsdag.



Mandag morgen koster en ounce guld 1316 dollar mod fredag eftermiddags 1311 dollar.



I markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 4728 dollar mod 4763 dollar fredag.



/ritzau/FINANS