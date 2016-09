Aktier: Fuld fart frem i Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +0,6 China CSI 300 +0,7 Taiwan Taiex +2,6 Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 +0,0

De asiatiske aktier buldrer frem mandag morgen, hvor mange investorer i såvel Kina som i Hongkong, Taiwan og Sydkorea følger op på den internationale udvikling som har fundet sted, mens de lokale markeder var lukket i sidste uge.Til gengæld er der ikke meget inspiration af hente i Tokyo, da det japanske marked er lukket mandag.Investorerne er optaget af de pengepolitiske møder i den japanske centralbank, Bank of Japan, og i den amerikanske forbundsbank, Federal Reserve, tirsdag og onsdag, hvor eventuelle ændringer i de monetære politikker lurer i baggrunden."Verdens markeder ser ud til at tage denne uges Fed-møde alvorligt. Mens Fed næppe kan gå så langt som til at hæve renten i denne uge, er det fortsat muligt, at det kan ændre indstillingen til en mere eksplicit stramnings-bias," siger chefanalytiker Ric Spooner fra CMC Markets i Sydney til Bloomberg News.De kinesiske markeder i Shanghai og Shenzhen ligger med stigninger på henholdsvis 0,6 pct. og 0,7 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 0,8 pct.Også børserne i Taiwan og Sydkorea er tilbage efter fejringen af den kinesiske efterårsfestival. Taiex-indekset stiger 2,6 pct. primært grundet stor efterspørgsel efter adskillige Apple leverandøraktier, mens Kospi-indekset i Seoul øger med mere beskedne 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på godt 0,3 pct. mandag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.45/ritzau/FINANS