Råvarer: Dollarsvingninger giver volatilitet i råvarepriserne

Priserne på råvaremarkederne er præget af udsvingene i den amerikanske dollar, der som afregningsvaluta har stor indflydelse på prissætningen. Især torsdagens svage økonomiske data fra USA har givet anledning til svingninger.



Oliepriserne siver, efter at der er spekulation om, hvorvidt den globale råolieoverflod vil fortsætte i takt med, at væksten i efterspørgslen aftager, og tidligere produktionsstop reduceres.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 46,35 dollar mod 46,60 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie koster samtidig 43,65 dollar mod 43,95 dollar torsdag eftermiddag.



Guld påvirket af støtte fra svage USA-data



På guldmarkedet er det først og fremmest de markant udsving i dollarkursen, der medfører volatilitet i guldprisen.



Fredag morgen koster en ounce guld 1314 dollar mod 1321 dollar torsdag eftermiddag.



På kobbermarkedet koster et ton kobber fredag morgen 4768 dollar mod 4763 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS