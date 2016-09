Aktier: Tokyo svinger under stor usikkerhed om monetær politik

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,9

De japanske aktier startede fredagen med en negativ trend, men i takt med at dagen er skredet frem, har de positive takter fået overtaget.Markedet afspejler den store usikkerhed, der hersker om næste uges pengepolitiske møde i den japanske centralbank, Bank of Japan."Forventninger til hvad Bank of Japan kan annoncere næste onsdag, det være sig yderligere lempelser eller flere stramninger, er uden fortilfælde i deres divergens. Resultatet er endnu mere usikkerhed end normalt, hvilket skaber et potentielt ekstremt farligt miljø for makrospekulanter," pointerer kapitalstrateg Christopher Wood fra CLSA Ltd i Hongkong til Bloomberg News.Bank of Japan holder møde i det pengepolitiske udvalg sideløbende med Federal Reserve 20.-21. september.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks stiger 0,4 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,5 pct.De kinesiske markeder i Shanghai og Shenzhen er fortsat lukket, og også børserne i Taiwan og Sydkorea holder fri for fejring af de kinesiske efterårsfestival.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,1-0,2 pct. fredag morgen.