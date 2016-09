Råvarer: Stigende tvivl om Fed presser priserne

Råvarepriserne ligger igen torsdag under for den tvivl, der omgærder den amerikanske centralbanks pengepolitiske møde i næste uge.



Det presser renterne og sender råvarehandlernes foretrukne afregningsvaluta, dollar, i svingninger, mens en stigning i de amerikanske olielagre samtidig sender priserne på oliereference-kvaliteterne Brent og WTI nedad.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 46,05 dollar mod 46,30 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 43,65 dollar mod 44,05 dollar onsdag eftermiddag.



Guldmarkedet ser stigende priser, efter at rentepilen for de amerikanske T-bonds igen peger nedad, i takt med at tvivlen om en renteforhøjelse fra Fed i næste uge tiltager.



En ounce guld koster torsdag morgen 1325 dollar mod 1323 dollar onsdag eftermiddag.



På markeder for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket op til 4744 dollar per ton fra 4721 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS