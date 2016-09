Valuta: Volatilitets-vågeblus ved at være saga blot

Volatiliteten på de internationale valutamarkeder er så småt ved at vågne op til dåd efter en lang periode med forudsigelige bevægelser og jævne pengestrømme i kølvandet af centralbankenes ligeså forudsigelige lempelige pengepolitik.



Men nu er tvivlen om de store centralbankers lempelige politik ved at slå igennem, og kapitalstrømmene er ved at sætte sig i bevægelser væk fra de markeder, der har fungeret som afkastgenerator for de gratis likvider, som især Den Europæiske Centralbank og Bank of Japan har stillet til rådighed.



"Risikovurderingen og jagten på afkast, der har hersket i de seneste par måneder til gavn for aktiver i de nye markeder, var baseret på en klippefast tro på, at centralbankerne ville øge stimulus, mens Federal Reserve forsat stod på sidelinjen. Der har været en revurdering i markederne af, hvor meget mere stimulus der eventuelt udestår. Den nedgang i indstrømningen til vækstmarkederne medfører valutasvækkelse," siger cheføkonom Khoon Goh fra Australia & New Zealand Banking Group i Singapore til Bloomberg News.



En katalysator for en eventuel eksplosiv vending i pengestrømmene er næste uges møde i Federal Reserves pengepolitiske komité, Federal Open Market Committee. Her kan en renteforhøjelse sætte gang i en dollarstyrkelse og en vending i kapitalstrømmene på baggrund af det højere afkast i amerikanske papirer.



Og i værste fald kan det føre til en kraftig kapitaludstrømning fra de nye markeder, da en tilnærmelse i afkast-forskellen vil favorisere dollar-investeringer yderligere.



Euro ligger torsdag morgen i 1,1245 dollar mod 1,1255 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 102,15 yen mod 102,55 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 114,85 yen på en euro torsdag morgen mod 115,40 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS