Råvarer: Råvarepriser påvirket af styrket dollar

Priserne på de mest handlede råvarer er onsdag morgen påvirket af en generelt styrkelse af den amerikanske dollar, der som afregningsvaluta indvirker på prissætningen.



Dollarstyrkelsen skyldes en øget frygt for, at de globale centralbanker er i gang med at reducere deres lempelige pengepolitik, hvilket kan indebære en renteforhøjelse fra den amerikanske forbundsbanks side i overskuelig fremtid.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 47,25 dollar mod 47,05 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 45,10 dollar mod 44,80 dollar tirsdag eftermiddag.



Renteudsigter styrer guldpris



På guldmarkedet er prissætningen yderligere påvirket af udsigten til en reduceret tidsramme med lave renter.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1320 dollar mod 1325 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller presser tirsdagens gode kinesiske data priserne op.



Et ton kobber koster onsdag morgen 4653 dollar mod 4618 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS