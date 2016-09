Aktier: Fjernøstlige markeder følger i Wall Streets fodspor

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng -0,0 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -0,0 Singapores STI -1,5 Sydney ASX 200 +0,2

De fjernøstlige aktiehandlere følger i kollegaerne fra Wall Streets fodspor onsdag morgen.I lighed med de amerikanske investorer er de asiatiske markedsdeltagere ramt af frygt for, at de globale centralbanker med Federal Reserve i spidsen er ved at spore sig ind på en knap så lempelig pengepolitik."Investorerne er ved at vågne op til, at værdiansættelsen er høj, og at de rekordlave renter ikke varer evigt. Der er en masse risiko med blandt andet det amerikanske præsidentvalg og adskillige centralbankmøder samt oliepriser, der stadig ser usikre ud. Markederne var blevet faretruende afhængige af centralbankernes støtte, og det her er lidt af et signal om, at det ikke altid vil være tilfældet," siger chefstrateg Mark Lister fra Craigs Investment Partners iWellington til Bloomberg News.Frygten for, at Federal Reserve hæver den amerikanske rente ved næste uges pengepolitiske møde, er stigende, og også den japanske centralbanks sideløbende pengepolitiske møde tages med i betragtning.Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks falder 0,2 pct., hvilket også gælder det bredere Topix-indeks.Børsen i Hongkong ligger så godt som uændret, mens de kinesiske børser på fastlandet ligger med fald i Shanghai Composite på 0,6 pct. og i CSI 300 på 0,5 pct.De amerikanske aktiefutures falder godt 0,2 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Rentefrygt bag stærk dollar TABELIndeksværdi klokken 05.40/ritzau/FINANS