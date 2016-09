Valuta: Rentefrygt bag stærk dollar

Relateret indhold Artikler

En ulmende uro på de finansielle markeder er onsdag morgen medvirkende til at styrke den amerikanske dollar en anelse.



Det er først og fremmest frygten for en amerikanske renteforhøjelse på det pengepolitiske møde i Federal Reserve i næste uge, der får investorerne til at sikre sig mod eventuelle overraskelser fra FOMC, der er betegnelsen for det monetære udvalg i forbundsbanken.



De seneste uger har budt på en lang række advarsler og kommentarer om behovet for stramning af den monetære politik selv fra normalt lempeligt indstillede medlemmer, mens andre har holdt fast i, at det er for tidligt og dermed for usikkert at fare frem med risiko for at ødelægge den positive udvikling i amerikansk økonomi.



Frygt for generel reduktion af lempelser



Tirsdag var Wall Streets fokus efter europæiske lukketid på, om de store globale centralbanker vil begynde at dæmpe den lempelige pengepolitik generelt.



For mens Federal Reserves topfolk gentagne gange har pointeret, at markedet ikke indpriser renteforventningerne tilstrækkeligt, samt påpeget nødvendigheden af at øge renten i overskuelig fremtid, har såvel Den Europæiske Centralbank som Bank of Japan undladt at lempe pengepolitikken yderligere trods svage nøgletal i både Europa og Japan.



Umiddelbart er resultatet en rentefordel til fordel for dollar, der bliver taget op af især de mange, som er blevet fanget i tidligere tiders dollarbegejstring, der aldrig fik opbakning af kursudviklingen.



Goldman holder fast i dollar-scenarie



Den amerikanske storbank Goldman Sachs, som har været for en dollarstyrkelse siden 2014, holder fortsat fast i forudsigelsen om en markant stærkere dollar.



Banken venter, at dollar vil styrkes yderligere 15 pct. baseret på en prognose med rentestigning på 3 pct.point gennem Federal Reserves stramningscyklus frem til og med 2019.



En så stor styrkelse er et skrækscenarie for blandt andet det magtfulde FOMC-medlem Lael Brainard, der så sent som mandag advarede mod at stramme de amerikanske renter for tidligt på grund af den divergerende pengepolitik i USA kontra Europa og Japan.



"Asymmetri i risikostyring i dagens nye virkelighed kræver forsigtighed i reduktionen af den lempelige politik," pointerede hun og påpegede, at en amerikansk rentestramning kan føre til en markant styrkelse af dollar, hvilket i realiteten blot overfører de udenlandske problemer til amerikansk økonomi.



Euro koster onsdag morgen 1,1220 dollar mod 1,1240 dollar tirsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 102,95 yen mod 102,20 yen tirsdag eftermiddag, mens der går 115,50 yen på en euro onsdag morgen mod 114,85 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS